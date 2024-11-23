Николич назвал виновного в поражении ЦСКА от «Ростова»

ЦСКА в субботнем матче шестнадцатого тура Премьер-лиги быстро забил «Ростову» и долгое время вёл в счёте. Впрочем, в заключительном отрезке поединка «армейцы» пропустили дважды и в итоге проиграли 1:2.

После поражения главный тренер ЦСКА Марко Николич взял на себя вину за этот неудовлетворительный результат команды.

«Нам надо много работать над ментальной составляющей. Если кто и виноват в сегодняшнем результате, то это я. Но я знаю, как это исправить», - цитирует Николича «Чемпионат».

Следующий матч ЦСКА проведёт уже во вторник, 26 ноября, - против «Рубина» на своём поле в Кубке России.