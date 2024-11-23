Наумов советует «Локомотиву» подписать топ-форварда «Рубина»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов советует «Локо» обратить внимание на Мирлинда Даку. Албанский форвард «Рубина» - один из лучших нападающих в РПЛ в последние два сезона.

«Он подойдёт для «Локомотива». Может продавить, сыграть на опережение, забить, убежать. Такого плана нужен форвард», - делится Наумов для Legalbet.

Напомним, что в минувшую пятницу Мирлинд оформил дубль в ворота «Акрона». В итоге матч завершился разгромной викторией «Рубина». К слову, этот дубль стал первым для Даку на российском этапе карьеры.

Ранее Наумов подверг критике форвардов «Локо» Дмитрия Воробьёва и Тимура Сулейманова.