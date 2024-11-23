Николич: «Видимо, менталитета нам не хватит на весь сезон»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Первые замены были достаточно поздно. Почему решили выпускать игроков достаточно поздно?

- Мне казалось, что там более-менее план игры работал. Но тот же Рифат, можно обсуждать каждого из них, почему не раньше, но там где было возможно менять, там и заменили.

- Обляков. У него сегодня были какие-то особенные функции? Потому что нам казалось, что он играет чуть ли не восьмерку, а не в тройке атаки.

- Он и играл восьмерку, его не было в тройке атаки всю игру.

- Вбегания Бистровича за спины центральным защитникам - это был план на игру, который работал в первом тайме. Почему во втором тайме, на ваш взгляд, уже этого не было?

- Может быть, там были моменты, когда куда нам было торопиться? При счете 1:0 когда у нас был мяч, и «Ростов» опускался в зону 9-1, в низкую зону? Катать мяч влево и вправо, пространства между линиями и с флангов атаковать. Я про менталитет говорю все время, про психологию. Видимо, этого нам не хватит на весь сезон. Это ответ на каждый ваш вопрос: куда нам торопиться? Давайте будем спокойно катать мяч, ждать момента. Открывается пространство, забить второй гол и довести игру до конца, положительного и нормального. А потом начинаешь нервничать, отскоки, туда-сюда, автогол один, отскок, бывает так.

- Как вот эти проблемы с менталитетом решать?

- Ничего. Это надо работать над этим. Это связано с качеством игры. Надо работать над этим.