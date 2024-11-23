Из-за кого ЦСКА превратил промежуточную победу над «Ростовом» в итоговое поражение

ЦСКА минимально вёл в счёте у «Ростова», но пропустил два мяча от вышедшего у гостей на замену Егора Голенкова и устроился на проигрыш. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто из состава «красно-синих» не заслужил никакой похвалы. Ограничились тремя футболистами.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 7:10, в створ – 3:3, угловые – 2:4.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 3,5. После неудачной кубковой игры с «Рубином» Дивеев реабилитировался в чемпионатном матче против «Крыльев Советов». В Казани ошибки Дивеева лишь по счастливой случайности не привели ЦСКА к поражению, а в Самаре он забил гол в чужие ворота, без которого не было бы победы у «армейцев». После этого Дивеев допустил ключевую оплошность в игре с «Ростовом», пробив по штанге собственных ворот после подачи штрафного. Отскок результативно подкараулил Голенков – и сделал счёт итоговым, 1:2. Этим всё сказано. Возможно, Дивеев чувствует себя не очень, учитывая, что не играл за сборную в ноябре по медицинским показаниям, а в отсутствие Роши, добывавшего дисквалификацию, Николич не решился поставить в пару к Лукину в центре обороны Агапова.

САУЛЬ ГУАРИРАПА – 4,0. Не отыграл и десяти минут, вступив в игру со скамейки, но Николич наверняка будет себя корить по поводу этой замены. Гуарирапа коснулся мяча два раза, при этом показал стопроцентную точность передач (один пас из одного). Что главное? Загубил перспективную контратаку ЦСКА правым флангом, потеряв мяч, а вернувшись назад, сфолил против Байрамяна, и образовался тот самый роковой для ЦСКА штрафной – исполнив который, «Ростов» забил победный гол. Символично или нет, но совсем недавно Гуарирапа заявил, что он задолжает своему нынешнему клубу. Наверное, большинство болельщиков «красно-синих» предпочло бы, чтобы Сауль не признавал это, если бы не вредил вот так на поле.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – 4,0. Начало сезона у парня выдалось хорошо, но потом в его игре вроде как наступил спад. Против «Крыльев» Круговой вышел на замену и всё-таки забил победный мяч. С «Ростовом» Данил появился в старте и вообще не впечатлил. В обострении замечен не был. Ни разу не пробил ни в створ, ни мимо, ни под блокировку. Ладно, для крайнего защитника это не первостепенная задача. Но также Круговой не сделал ни одного ключевого паса. Для сравнения, в октябрьском матче с «Факелом» (который ЦСКА хотя бы сыграл вничью) таковых у него набралось три. Правда, тогда он проиграл единоборств гораздо больше, что можно объяснить тем, что воронежцы больше всего именно на борьбу и заточены.

Кирилл Иванцов