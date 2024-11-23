Радченко – о Ерохине: «Палочка-выручалочка»

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко высказался об Александре Ерохине, который в субботу днём принёс чемпиону России победу над «Оренбургом» в гостях своим голом (1:0).

«Много сомнений, продлевать ли контракт с Ерохиным, он уже возрастной. Но тренерский штаб был уверен в нем, как видите. И сейчас Ерохин оправдывает свое звание «палочки‑выручалочки», - делится Радченко для «Матч ТВ».

Напомним, что Ерохин забил «Оренбургу» почти в самом конце выездного матча, головой с подачи от партнёра. После виктории «Зенит» как минимум до окончания матча «Химки» - «Краснодар» вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ.