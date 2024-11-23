Николич: «Первый тайм был очень хорошим, нужно было заканчивать игру»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Хороший первый тайм в исполнении вашей команды, атаки на пространстве, хорошие скорости. Во втором тайме это всё куда-то подевалось. Что изменилось во втором тайме?

- Ничего! Ничего не изменилось, футбол не играется 45 минут, а 90 минут. Конечно, первый тайм был очень хорошим, нужно было заканчивать игру. Снова там была куча моментов, надо было забивать второй мяч и просто игру закрывать. Потом пропустили два вообще странных гола. Думаю, один и второй - почти автоголы, там себе сами забили. Был отскок у Игоря при первом и втором. Но бывают такие матчи. Что мне не нравится - если надо говорить, кто отвечает за это, то это я. Главный тренер всегда отвечает, я буду принимать решения. Просто мне не нравится такой менталитет и подход ко втором тайму. Головы внизу, уверенности нету. Надо играть в футбол 95 минут, получать удовольствие и боевой настрой.

- С какими задачами команда выходила на второй тайм, какой разговор был в раздевалке?

- Как и в первом, совсем одинаковый, никаких коррективов не было.

- Вы сказали, что будете как-то реагировать. Это означает какую-то ротацию в составе в следующих матчах?

- У нас ротация постоянно идет. У нас через два дня матч Кубка, всё равно ротация будет. Просто еще три игры до конца, надо собрать все силы и побеждать.