Баджо не будет в махачкалинском «Динамо» – Газизов

В прессе появилась информация, что состав махачкалинского «Динамо» может пополнить Серж Баджо, который представляет «МК Алжир». Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов, который в махачкалинском клубе занимает должность генерального директора.

«Информация по Сержу Баджо неверна. Никто никуда не переходит. Я не знаю, откуда взялась эта информация», - цитирует Баджо «Чемпионат».

Махачкалинское «Динамо» на текущий момент располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Пари НН» на поле соперника.