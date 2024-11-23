Бабич и Батраков выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ

Сегодня, 23 ноября, «Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Перед началом очного поединка пресс-службы команд опубликовали информацию о составах.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко (вр), Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов (вр), Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Самошников, Воробьёв.

Начало дерби «Спартак» - «Локомотив» запланировано на 18:00 по московскому времени.

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