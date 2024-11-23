ЦСКА впервые с 2009 года не пробил по воротам соперника в РПЛ во втором тайме

Московский ЦСКА в матче против «Ростова» в 16-м туре РПЛ сотворил то, чего не было в играх «армейцев» с 2009 года. Именно с этого года ведётся статистика.

Так, игроки ЦСКА ни разу не пробили по воротам дончан во втором тайме прошедшей игры. Как сообщает Opta Sports, с 2009 года ЦСКА провел 478 матчей в РПЛ и бил по воротам во втором тайме в каждом из них.

Напомним, что прошедший матч завершился выездной викторией «Ростова» - 2:1. Дубль в составе дончан ближе к концовке матча оформил нападающий Егор Голенков.

Больше подробностей об очередной неудачной игре команды Марко Николича – в нашем ревью.