Семак ответил, когда Латышонок вернётся на поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии вратаря команды Евгения Латышонка, который получил травму перед играми сборных.

— Мы надеемся, что на этой неделе он приступит к тренировкам, посмотрим. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вернулся и он, и Вендел, — цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

В этом сезоне 26-летний Латышонок является основным вратарем «Зенита». В составе команды он принял участие в 15 играх с учетом всех турниров, не пропустив при этом в десяти встречах.

В 16-м туре чемпионата России «Зенит» одолел на выезде «Оренбург» (1:0) и возглавил турнирную таблицу.