Артига: «Мы будем играть в три центральных защитника»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Мы будем играть в три центральных защитника: Филин - Джикия - Фаринья. Конечно же, все карты игры я не раскрою вам с учетом того, что «Краснодар» - команда с большим потенциалом, мы будем скрывать, как будем играть. Тем не менее, можно ожидать от нас, как обычно, проактивный футбол с переходами и высоким прессингом.

- В этом сезоне «Химки» тяжело представить без Хетага Хосонова. Он в запасе остается. Это следствие схемы, или дело в чем-то другом?

- Это ни с чем, на самом деле, не связано, ни с каким особенным событием. Дело в том, что просто решили дать игровое время Алексу Корредере, так как он в основном получает время во втором тайме. Но в этот раз решили, что Хосонов выйдет, возможно, позже.

- У «Краснодара» много сборников, которые только-только присоединились к команде. Можно это как-то использовать, будет ли это преимуществом для «Химок»?

- Начнем с того, что сегодня «Зенит» победил. Естественно, это для них очень большая мотивация. Соответственно, это никаким образом не поменяет настрой «Краснодара», что у них многие игроки вернулись или отсутствуют, поэтому это для нас также не является каким-то послабляющим фактором. Будем стараться на все 100%.