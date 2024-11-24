Балахнин: «Ростов» упростил игру так, что дальше было некуда»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о волевой победе южан над ЦСКА (2:1).

«Игра была приблизительно равна, в первом тайме одни лучше играли, во втором другие. Не сказать, что «Ростов» переломил за счёт каких-то хитросплетений или комбинаций. Продавили, категорично упростили так игру, что дальше некуда было. Это сработало, высокий футболист, который забил два мяча. Говорить о том, что лучше стало, не приходится. Наверное, ЦСКА просто не смог усилить игру, изменить её по ходу матча, не хватило скамейки, потому что это было видно по игре», - сказал Балахнин.

«Ростов» набрал 20 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.