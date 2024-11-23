Мусаев: «Настрой хороший, я думаю, что на поле мы это увидим сегодня»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Очень эмоциональный последний матч в чемпионате. Той паузы, которая была на игры сборной, хватило для того, чтобы перезагрузиться?

- Это обычный матч, у нас очень много эмоциональных игр. Обычно день-два, и все эмоции спадают. Это никак не связано.

- Каждый раз, когда собираетесь после матчей сборных, наверное, приходится пересобирать команду, футболисты возвращаются издалека. Какое состояние сейчас у тех ребят, которые играли в сборных?

- Только игра ответит. Мы вчера провели предыгровую тренировку в первый раз с Джоном Кордобой, Ленини и Кастаньо. Увидим, я надеюсь, что состояние будет хорошее. Но очень сильно зависит от эмоционального состояния. Если ты готов играть на 100% и хочешь победить, то это всё сглаживает. В принципе общались много с ними. Настрой хороший. Я думаю, что на поле мы это увидим сегодня.

- Сегодня «Химки», судя по всему, выходят играть в три центральных защитника. До этого в основном играли двойкой. Для вас это имеет какое-то значение?

- Глобально нет. Конечно, мы тоже думали, что они будут играть в четыре, но в чемпионате они тоже с «Рубином» играли в пять. Много команд играет в пять, поэтому думаю, что нашего опыта хватит, чтобы аперестроиться.