Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции

Вингер «Фенербахче» Дженгиз Юндер может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

Как утверждает журналист Ахмет Конанч, в услугах турецкого футболиста заинтересованы «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». По данным источника, 27-летний Юндер уже принял решение об уходе из «Фенербахче», однако приоритетом для него является переезд в Италию.

Напомним, минувшим летом «Спартак» уже пытался подписать Юндера, но сделка не состоялась.

В текущем сезоне игрок принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет десять миллионов евро.