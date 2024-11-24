Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал главную проблему «Зенита» в сезоне-2024/25.

«У «Зенита» огромные проблемы! Они и в прошлом сезоне были, а в этом они уже ярко обозначились. Мне кажется, команде нужно дотерпеть до перерыва, чтобы не потерять очки, а уже зимой что-то решать.

Главная проблема – мотивация. Эти легионеры, которые сейчас вкусно едят и хорошо пьют в «Зените», они просто потеряли всякую мотивацию. Они выходят, как профессора, которые делают нам одолжение, что они вышли на поле. Глаза не горят, в борьбу не лезут, академично так, ни одного разрезающего паса в штрафную, ни одной борьбы острой в чужой штрафной. Клаудиньо, Мантуан, Педро, Артур вышел, они играют как в любительском футболе на пляже у себя. Это большая проблема – потеря мотивации. Как её вернуть? Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что «Зениту» в зимнюю паузу нужно с некоторыми расстаться и новое что-то придумывать», - сказал Наумов.

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