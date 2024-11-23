Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков, принёсший победу «Ростову» – лучший игрок матча с ЦСКА

23 Ноября 2024 • 16:24 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов
окончен

Форварда «Ростова» Егора Голенкова признали лучшим игроком матча против московского ЦСКА. Игра прошла днём 23 ноября в субботу и завершилась волевой викторией дончан – 1:2.

Напомним, что оба гола «Ростова» оформил нападающий Егор Голенков. Притом, забил он их почти под конец матча – на 77-й и 89-й минутах. Кстати, не забивал в РПЛ Голенков с 1 сентября.

Больше подробностей о внезапном поражении «армейцев» в матче с «Ростовом» - в нашем ревью. Отметим, что за последние пять матчей ЦСКА Марко Николича смог победить всего лишь один раз – «Крылья Советов» в рамках 15 тура Российской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
17:03
Николич: «Видимо, менталитета нам не хватит на весь сезон»
16:55
Николич: «Первый тайм был очень хорошим, нужно было заканчивать игру»
16:51
ЦСКА впервые с 2009 года не пробил по воротам соперника в РПЛ во втором тайме
16:24
Голенков, принёсший победу «Ростову» – лучший игрок матча с ЦСКА
16:24
«Ростов» обыграл ЦСКА в РПЛ впервые с сезона 2019/2020
16:10
Расслабление и наказание: ЦСКА доигрался до «волевого» поражения от «Ростова» 2
16:00
Голенков забил в РПЛ впервые за почти три месяца
15:57
«Ростов» сравнял счёт в конце матча с ЦСКА
14:30
ЦСКА забил «Ростову» уже на четвёртой минуте
14:24
Агент Койта: «Секу прибавляет изо дня в день»
14:07
Карпин: «У ЦСКА вместо Роши будет играть Лукин, всё то же самое»
13:59
Николич: «Это коллективная игра, не важно, кто будет забивать»
13:45
ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
02:07
ЦСКА - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Ноября
22:08
Титов считает, что Карпин не покинет «Ростов» после сезона
20:58
Гришин ответил, способен ли Помазун найти клуб из первой восьмёрки РПЛ 1
20:54
В РПЛ высказались об угрозе снегопада на матчах 1
20:20
ЦСКА и «Ростов» снова могут сыграть в снегопад, «Спартак» и «Локомотив» – тоже
17:14
Акинфеев рассказал, почему не общается с журналистами после матчей
15:15
Акинфеев сообщил, кем хочет работать после завершения игровой карьеры
15:04
Акинфеев рассказал о серьёзных проблемах с коленом
14:51
Дивеев оценил шансы ЦСКА на чемпионство
13:27
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Ростов РПЛ — 23 ноября 2024
12:00
Глебов: «В «Ростове» всё в порядке»
01:05
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Ростов чемпионата России — 23 ноября 2024
21 Ноября
21:47
«Что ещё нужно?» Акинфеев высказался о судействе в РПЛ
18:41
Алдонин высказался о матче ЦСКА – «Ростов»
18:14
Дьяков уверен, что «Ростов» даст бой ЦСКА
16:10
Кузнецов считает, что «Ростов» может преподнести сюрприз ЦСКА
20 Ноября
23:18
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ростов чемпионата России – 23 ноября 2024
19 Ноября
16:17
Агент Кучаева высказался о ситуации игрока в «Ростове»
18 Ноября
17:03
Президент РПЛ Алаев: Уход Карпина станет потерей для лиги 1
16 Ноября
23:16
Канчельскис назвал место, которое займёт ЦСКА по итогам сезона
22:53
Пономарёв: «Некого выделить после первого круга РПЛ»
21:55
Пономарёв: «Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ»
15 Ноября
18:52
Сёмин ответил, кто может навязать борьбу лидирующей тройке РПЛ
14 Ноября
20:54
Онопко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова» 2
20:43
Тренер «Ростова» высказался о возможном уходе лидеров
20:34
Кирьяков рассказал, какие клубы РПЛ его разочаровали
19:28
Тарханов: Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА
17:37
Царукян: «ЦСКА — это очень мощный клуб»
16:36
Тарханов назвал лучшего центрального защитника РПЛ
15:16
Круговой ответил, есть ли у ЦСКА кризис в атаке
14:38
Никита Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ
13 Ноября
19:56
Алдонин: «Пьянич — мастеровитый футболист»
19:48
Алдонин: «Все ждали большего от Николича»
19:38
Алдонин считает, что ЦСКА не нужно вычёркивать из борьбы за медали
16:12
Агент ответил, когда Мухин вернётся на поле
12 Ноября
18:43
Тамерлан Мусаев – лучший игрок ЦСКА в октябре
11 Ноября
22:10
Пономарёв: «В ЦСКА не пойми что… какие-то Гуарирапа, Секу Койта, и Мусаев такой же бестолковый»
20:47
Чанов выделил лучших игроков ЦСКА
15:31
Хомуха: «Пока Николич не оправдывает ожиданий болельщиков ЦСКА»
10 Ноября
20:12
Пономарёв: «У ЦСКА Николича нет ни игры, ни результата»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису «Извини, Гном»: Ди Мария вспомнил, как бил Месси в «эль класико» Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира
Спортивные новости
Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
0
1
7.40 5.00 1.36
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1
2
1.74 3.80 4.30
Видео
38 мин
Химки Химки
Краснодар Краснодар
0
0
5.40 4.60 1.50
Видео
23.11.24 в 18:00
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.00 3.65 3.35
Видео
24.11.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.06 3.45 3.35
Видео
24.11.24 в 16:30
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
4.70 3.75 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
17:03 · Россия. Премьер-лига
Наумов советует «Локомотиву» подписать топ-форварда «Рубина»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Видимо, менталитета нам не хватит на весь сезон»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол «Урала» оставил «Аланию» в зоне вылета
16:56 · Россия. Премьер-лига
Радченко – о Ерохине: «Палочка-выручалочка»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Первый тайм был очень хорошим, нужно было заканчивать игру»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Баджо не будет в махачкалинском «Динамо» – Газизов
16:51 · Россия. Премьер-лига
Бабич и Батраков выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
16:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА впервые с 2009 года не пробил по воротам соперника в РПЛ во втором тайме
16:36 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил, когда Латышонок вернётся на поле
16:36 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Мы будем играть в три центральных защитника»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Настрой хороший, я думаю, что на поле мы это увидим сегодня»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции слухи
16:24 · Россия. Премьер-лига
Голенков, принёсший победу «Ростову» – лучший игрок матча с ЦСКА
16:24 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обыграл ЦСКА в РПЛ впервые с сезона 2019/2020
16:17 · Россия. Премьер-лига
Фёдоров: «Даку сильнее Николсона»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Марин – о матче с «Зенитом»: «Гордимся проделанной работой»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Семак — о воспитанниках: «Мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Голенков забил в РПЛ впервые за почти три месяца
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:58 · Россия. Премьер-лига
Семшов – о победе «Зенита»: «Ерохин – палочка-выручалочка»
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» сравнял счёт в конце матча с ЦСКА
15:55 · Россия. Премьер-лига
Марин – о матче с «Зенитом»: «Увы, не получился только результат»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Соболев нанёс всего 10 ударов за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ 1
15:46 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Соболев приносит пользу «Зениту»
15:39 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» стал абсолютным лидером сезона РПЛ по победам на выезде
Все новости