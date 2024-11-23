Голенков, принёсший победу «Ростову» – лучший игрок матча с ЦСКА

Форварда «Ростова» Егора Голенкова признали лучшим игроком матча против московского ЦСКА. Игра прошла днём 23 ноября в субботу и завершилась волевой викторией дончан – 1:2.

Напомним, что оба гола «Ростова» оформил нападающий Егор Голенков. Притом, забил он их почти под конец матча – на 77-й и 89-й минутах. Кстати, не забивал в РПЛ Голенков с 1 сентября.

Больше подробностей о внезапном поражении «армейцев» в матче с «Ростовом» - в нашем ревью. Отметим, что за последние пять матчей ЦСКА Марко Николича смог победить всего лишь один раз – «Крылья Советов» в рамках 15 тура Российской премьер-лиги.