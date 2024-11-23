«Ростов» обыграл ЦСКА в РПЛ впервые с сезона 2019/2020

В одном из субботних матчей шестнадцатого тура Российской премьер-лиги встречались ЦСКА и «Ростов». Московская команда забила быстрый гол, но в итоге потерпела домашнее поражение со счётом 1:2.

В прошлый раз «Ростов» обыгрывал ЦСКА в Премьер-лиге в сезоне 2019/2020. Тогда, что интересно, ростовчане победили «армейцев» и дома (3:2), и на выезде (3:1).

До сегодняшнего дня серия ЦСКА без поражений в играх чемпионата против «Ростова» составляла девять матчей (шесть побед, три ничьи). И вот теперь эта серия оборвалась.

ЦСКА остаётся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.