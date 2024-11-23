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Фёдоров: «Даку сильнее Николсона»

23 Ноября 2024 • 16:17 Комментировать

Тренер «Рубина-2» Андрей Фёдоров высказался о возможном уходе форварда основной команды казанцев Мирлинда Даку.

По мнению специалиста, «Рубин» отпустит Даку, если получит достойное предложение.

«Не потеряется ли Даку в топ-клубе? «Спартак», по информации СМИ, хочет отпустить Николсона. Если ему на замену, то я считаю, Даку сильнее», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку принял участие в 16 матчах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и сделал четыре ассиста.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость албанского нападающего составляет шесть миллионов евро.

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Спартак Москва Рубин Андрей Фёдоров Шамар Николсон Мирлинд Даку ещё теги
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