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Марин – о матче с «Зенитом»: «Гордимся проделанной работой»

23 Ноября 2024 • 16:11 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

Игрок «Оренбурга» Джимми Марин заявил, что гордится своей командой несмотря на поражение в матче с «Зенитом».

«Не хватило лишь немного удачи. Создавали моменты. Очень жаль, что пропустили в конце. Но мы гордимся проделанной сегодня работой. Завтра проснёмся с чистой головой и будем думать о новом матче», - цитирует Марина «Матч ТВ».

Напомним, что питерцы забили лишь один гол в этом поединке, его автором стал Александр Ерохин на самых последних минутах встречи.

«Зенит» благодаря трём очкам смог временно обогнать «Краснодар» в турнирной таблице. «Быкам» предстоит субботним вечером играть в Химках против местного одноимённого клуба.

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