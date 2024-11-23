Расслабление и наказание: ЦСКА доигрался до «волевого» поражения от «Ростова»

Вторым субботним матчем чемпионата России после ноябрьского международного перерыва стала встреча ЦСКА и «Ростова» на «ВЭБ Арене». После первого, коим была победа «Зенита» на флажке в гостях у «Оренбурга».

ЦСКА имел на десять очков больше в своём активе, чем «Ростов». Судя по всему, «красно-синие» выпали из конкуренции за чемпионство. Насчёт пресловутой призовой тройки – ещё вопрос. Чтобы как раз не снижать свои шансы на эту тройку, от команды Марко Николича требовалось побеждать коллектив Валерия Карпина.

В предыдущем туре те и другие выиграли и перевернули страницы неудачных серий. ЦСКА победил «Крылья Советов» на выезде, забив решающий мяч в концовке, а «Ростов» в более уверенном ключе оставил не у дел «Химки».

Сейчас хозяевам удалось забить быстро. Атака правой зоной принесла ЦСКА выход вперёд в счёте. Вахания неудачно попытался выбить мяч из-под контроля Келлвена. Мяч пришёл в центр, откуда Мусаев выполнил пас снова на Келлвена, а Осипенко не смог помешать Дугласу разящим способом пробить в дальний угол (1:0).

Перед пропущенным голом три центральных защитника «Ростова» расположились в линию, плюс пять условных опорников выстроились в бесполезную черту. Кроме того, Ятимов среагировал на удар Келлвена с некоторым опозданием.

Обляков показал себя диспетчером на десятой минуте, выдав из центра поля пас вперёд на левый полуфланг Файзуллаеву. Тот пробил низом из-под Сако мимо дальнего угла створа. Потом после углового с левого фланга резко ударил по воротам Лукин – там Ятимов справился.

Кое-что раскрутили ростовчане в чужой штрафной площади. Мохебби – на Комличенко, а тот – на Щетинина, чью попытку заблокировал Лукин. Бистрович приложился из-за пределов штрафной площади – не попал в правую девятку другой рамки.

Келлвен ещё с правой стороны угрожал воротам гостей, но теперь опасность с его стороны была не столь явной, Ятимов справился. Сместившийся к центру также с правого фланга Файзуллаев не поставил неразрешимых задач перед вратарём «Ростова».

В общем, ЦСКА спокойно удерживал счёт, не особо рьяно стремился к новому забитому голу. «Ростов», в свою очередь, вяловато действовал для команды, уступающей в счёте. Карпину наверняка это не нравилось. Пассивность какая-то наблюдалась у гостевой команды.

На самом старте второго тайма дончане активизировались, но ненадолго. В целом игра сохраняла вязкий позиционный характер. Вроде стало даже поскучнее, чем в первом тайме. Визитёры долгое время могли похвастать разве что дальними ударами – неточными.

Комаров со штрафного пробил неточно – Акинфеев всё видел и сделал соответствующий жест рукой. Осипенко скинул из своей штрафной площади назад, а Кучаев пробил по воротам своей бывшей команды в руки голкипера.

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Карпин решил выпустить на замену Голенкова, не убирая с поля Комличенко. Как говорится, чтобы получился сдвоенный центр. И это реально помогло «Ростову». Удар Ланговича заблокировался, а Комличенко сбросил Голенкову, метров с пятнадцати удачно ткнувшему под левую девятку (1:1).

Тут уже «Ростов» оказался эмоционально на подъёме, а ЦСКА – в яме. Голенков пытался вернуть должок Комличенко, сделал на него скидку, но тот не попал в ворота. К тому же, игру разбивали медицинские паузы. Предпосылок к выигрышу «красно-синих» уже не возникало.

Ставка Николича на победы малой кровью в последнее время редко себя оправдывает. Тут даже ничью «армейцы» не словили. Гуарирапа нарушил правила на Байрамяне, тот исполнил штрафной, Дивеев ударил в штангу своих ворот, а Голенков головой добил в левый угол (1:2). Потом Кучаев ещё в острой контратаке не попал в правый угол.

ЦСКА потерпел второе поражение за три тура чемпионата, а «Ростов» одержал вторую победу подряд в РПЛ сейчас и первый раз за несколько лет выиграл в гостях у «красно-синих». На новой рабочей неделе командам предстоят кубковые матчи: ЦСКА сразится с «Рубином», «Ростов» – со «Спартаком».

Кирилл Иванцов