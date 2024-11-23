Семак — о воспитанниках: «Мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичёва о недоверии к воспитанникам в стане «сине-бело-голубых».

«У каждого свое мнение. Мне кажется, мы даем возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться», — заявил Семак пресс-службе клуба.

Специалист отметил, что он регулярно проверяет молодежь на сборах в товарищеских матчах, но в официальных встречах играет тот, кто сильнее.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 39 очков в 16 турах.

В следующем туре подопечные Семака примут «Крылья Советов».