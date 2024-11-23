Голенков забил в РПЛ впервые за почти три месяца

Форвард «Ростова» Егор Голенков впервые за почти три осенних месяца смог забить в рамках Российской премьер-лиги. Он поразил ворота столичного ЦСКА в матче 16 тура. Проходит эта игра в Москве на «ВЭБ Арене».

Любопытно, что в последний раз в рамках Премьер-лиги голеадор забивал лишь 1 сентября. Тогда он поразил ворота «Факела» (4:1). С тех пор Голенков смог забить лишь раз, и то в рамках группового этапа Кубка России в игре с «Оренбургом» (3:1).

Текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ростов» проводит наш портал. Близится концовка встречи, благодаря голу Голенкова дончане смогли сравнять счёт.