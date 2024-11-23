Семшов – о победе «Зенита»: «Ерохин – палочка-выручалочка»

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал комментарий по поводу субботней победы «Зенита» над «Оренбургом». Напомним, что команда Сергея Семака выиграла гостевой матч шестнадцатого тура Премьер-лиги со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ерохин, отличившийся в добавленное ко второму тайму время.

«За счёт мастерства и класса «Зенит» сегодня победил, но никто не ожидал, что это будет на последних секундах. Моменты были, но мяч не шёл в ворота. А Ерохин – палочка-выручалочка «Зенита», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в первый день декабря. Команда Сергея Семака будет принимать «Крылья Советов».