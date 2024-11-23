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«Ростов» сравнял счёт в конце матча с ЦСКА

23 Ноября 2024 • 15:57 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов
1 1.80 X 3.80 2 4.70
2-й тайм

На протяжении почти всего матча с «Ростовом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги ЦСКА вёл в счёте благодаря быстрому результативному удару Келлвена, но на 78-й минуте соперник отыгрался. Удар Андрея Ланговича справа с 20 метров соперники заблокировали, мяч отскочил к центру на Егора Голенкова, который с 15 метров с лёта точно пробил в левый верхний угол ворот.

Счёт стал 1:1. Хозяева делят пятое место в онлайн-таблице, соперник - восьмой. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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