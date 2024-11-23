Марин – о матче с «Зенитом»: «Увы, не получился только результат»

Игрок «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал прошедший в субботу матч против «Зенита». Уральский клуб проиграл чемпиону России с минимальным счётом на последних минутах.

«Играли с хорошей командой, очень сильной. Сделали все, что в наших силах. Выложились на все сто. Пусть и играли в меньшинстве, всё равно боролись. Увы, не получился только результат», - делится Марин с «Матч ТВ».

В составе «Оренбурга» удалился бывший игрок «Зенита» Александр Коваленко.

Напомним, что «Оренбург» после этого поражения продлил свою серию без побед до 15 матчей подряд. В последний раз в сезоне РПЛ уральцы побеждали в первом туре в игре с московским «Спартаком». С тех пор – как отрезало, а в клубе сменился главный тренер.