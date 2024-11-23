Соболев нанёс всего 10 ударов за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ

С момента летнего перехода из «Спартака» в петербургский «Зенит» Александр Соболев всего лишь 10 раз пробил по воротам соперников в рамках РПЛ в девяти сыгранных матчах. Удивительным и грустным фактом о форварде делится Opta Sports.

Суммарно в этих девяти встречах Соболев провёл на поле 340 минут. Лишь только два из этих 10 ударов попали в створ ворот соперников. Также Александр оформил шесть передач под удар при нуле голевых передач.

Напомним, что в статусе игрока «Зенита» Соболев забил всего два гола, но оба из них пришлись на Кубок России.

Из-за них «Зенит» мог потерять очки в Оренбурге