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Соболев нанёс всего 10 ударов за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ

23 Ноября 2024 • 15:48 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

С момента летнего перехода из «Спартака» в петербургский «Зенит» Александр Соболев всего лишь 10 раз пробил по воротам соперников в рамках РПЛ в девяти сыгранных матчах. Удивительным и грустным фактом о форварде делится Opta Sports.

Суммарно в этих девяти встречах Соболев провёл на поле 340 минут. Лишь только два из этих 10 ударов попали в створ ворот соперников. Также Александр оформил шесть передач под удар при нуле голевых передач.

Напомним, что в статусе игрока «Зенита» Соболев забил всего два гола, но оба из них пришлись на Кубок России.

Из-за них «Зенит» мог потерять очки в Оренбурге

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