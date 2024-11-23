Семшов: «Соболев приносит пользу «Зениту»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре форварда Александра Соболева за «Зенит».

23 ноября «Зенит» одолел на выезде «Оренбург» (1:0) в рамках 16-го тура чемпионата России. Соболев вышел в стартовом составе команды, но был заменен в перерыве.

Семшов считает, что Соболев старается на поле и хочет прервать неудачную серию, но пока игрока спасают успешные результаты «Зенита».

— Не могу сказать, что Соболев играет неудовлетворительно. Он своими действиями приносит команде пользу, — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

После перехода в «Зенит» Соболев провел уже девять матчей в чемпионате России, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.