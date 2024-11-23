«Зенит» стал абсолютным лидером сезона РПЛ по победам на выезде

В субботу 16-й тур Российской премьер-лиги продолжился поединком между «Оренбургом» и «Зенитом» на Урале. Чемпион России смог увезти три очка, добытые буквально на последних секундах матча благодаря голу Александра Ерохина.

Как оказалось, «Зенит» набрал больше всего очков на выезде в РПЛ в этом сезоне – 22. Питерцы смогли выиграть семь из девяти матчей на чужом поле. Также «Зенит» безупречен на чужом поле в обороне, так как «Зенит» сыграл на ноль в шести из этих девяти матчей. На это обращает внимание Opta Sports.

Напомним, что победа позволила «Зениту» вернуть себе чистое первое место в РПЛ как минимум до матча «Химки» - «Краснодар». Он тоже состоится в субботу.