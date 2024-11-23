Только два игрока в РПЛ в 21-м веке забивали после выхода на замену больше Ерохина

В субботу петербургский «Зенит» одержал важную выездную победу над «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ, обыграв минимально уральский клуб. Гол в составе чемпиона России оформил Александр Ерохин на последних минутах встречи.

Любопытной статистикой, в связи с этим делится с нами Opta Sports. Так, лишь два игрока в 21 веке забивали в РПЛ после выхода на замену больше, чем Ерохин. Это Дмитрий Кириченко (20 голов) и Роман Адамов (15 голов). У Ерохина 13 таких голов. Учитывая, что Кириченко и Адамов уже завершили карьеры, Ерохин может стать лидером по этому показателю.

Больше подробностей о победе чемпиона России над аутсайдером в этот субботний день – в нашем ревью.