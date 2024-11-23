«Химки» и «Краснодар» назвали составы на игру 16-го тура РПЛ

Сегодня, 23 ноября, подмосковные «Химки» примут на своём поле «Краснодар» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы команд опубликовали списки футболистов, которые с первых минут выйдут на газон в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Химок»: Кокарев (вр), Джикия, Филин, Фернандес, Фаринья, Мирзов, Бакаев, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный (к).

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кривцов, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Начало матча между «Химками» и «Краснодаром» запланировано на 16:30 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.