Мостовой высказался о возможном переносе матчей РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался насчет возможного переноса поединков 16-го тура Премьер-лиги из-за снегопада.

«Угрозы переноса нет. Идет снежок, один градус тепла - это нормально. Сейчас снег, который падает и тает, ничего страшного нет. Ну, да, будет снежок, прикольно», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в Москве сейчас проходит поединок между ЦСКА и «Ростовом». В 18:00 должна стартовать встреча «Спартака» и «Локомотива».

В данный момент первое место в таблице занимает петербургский «Зенит». Далее располагаются «Краснодар» и «Локомотив», сыгравшие на один матч меньше.