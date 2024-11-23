Слишкович: «Не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Насколько вы довольны содержанием матча?

- Мы ждали тяжелую игру. Но кто смотрел матч, увидел хороший «Оренбург», который попробовал выиграть игру. И в моменте, когда мы оказались в меньшинстве, сделали ставку на контратаки и очень хорошо это делали, идеально агрессивную, компактную команду. К сожалению, в конце подвела концентрация в одном моменте. Бывает, тяжело физически было, потому что много играли 10 против 11. Но я как тренер не могу ничего плохого сказать о команде, она старалась до последнего момента сделать то, о чем мы договаривались, как мы договаривались. Я снова оптимистичный, потому что этот матч дает мне возможность думать, что в последних двух играх мы можем взять шесть очков.

- Какой был план на игру, когда вы выходили с 11 футболистами, и как изменилась ваша задача в перерыве?

- Мы перешли на схему 4-4-1, потеряли в центре одного игрока, опускали вингера чуть-чуть назад, потому что это было нужно. Попробовали больше через контратаку, потому что во втором тайме поставили Джимми Марина больше центральным. Он очень быстрый игрок, который умеет сделать хорошую контратаку. В конце концов, у него была перекладина, были и другие хорошие моменты, возможности для хорошего момента. Но я в общем не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу.

- Результат справедлив?

- Кто тебя спрашивает? Игру все забывают, игра не важна, а результат остается. Так что остался 0:1. Сейчас не важно, справедлив он или нет, это не меняет ничего.