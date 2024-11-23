Семак: «В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня выделю Марина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько победа была важна и насколько сложна?

- Была очень важная. Сейчас группа лидеров идет очень плотно, и, конечно, потеря очков серьезно отражается на месте в турнирной таблице. Безусловно, сложна. Искусственное поле, много потерь, много пытались мы через центр играть, ошибались, а «Оренбург» пользовался нашими ошибками, очень хорошо и остро контратаковал. Я думаю, хотелось бы выделить сегодня Марина. В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня он, конечно, очень здорово сыграл индивидуально, очень много обыгрывал, даже в меньшинстве создавал очень много остроты у наших ворот.

- Можете ли сказать, как изменился ваш план на игру в перерыве?

- Учитывая карточку Соболева, конечно, любой нападающий, который очень много борется, любой его контакт мог привести к еще одной желтой карточке и, как следствие, к удалению. Поэтому мы попытались все-таки подстраховаться в этом отношении, но завершение через центр не получалось. Хотя какие-то подходы были, удары, можно было забить с этих неявных позиций. Мы перестроились, уже больше стали использовать фланговые передачи, это принесло нам свои плоды.

- В какой момент было легче играть против «Оренбурга», когда он был в полном составе, или в меньшинстве?

- Сложно сказать. Я думаю, все-таки психологически, когда ты играешь в большинстве, .хочется тебе больше атаковать, большим количеством идешь. Сопернику терять нечего, потому что все обороняются очень низко, очень плотно, используют шансы в быстрых атаках. В этом отношении матчи по-разному складываются. В большинстве ты забиваешь быстрый мяч, и, конечно, команде отыграться сложнее, соперник раскрывается, и тогда проще играть. При 0:0 до забитого мяча такое преимущество в футболе не особо чувствуется.

- Могли ли вы выпускать Александра Ерохина раньше, если он выходит и забивает?

- Нам нужно, чтобы он забивал. А когда он выходит, это не столь важно. И Томас Мюллер, если вы вчера видели, на 88-й минуте вышел. В этом отношении Саша всегда выходит на две, на 10, на 15, насколько нужно, настолько и выходит и старается играть и показывать 100% от своих возможностей, показывая пример и нашим игрокам, и, в первую очередь, молодым игрокам.