Прогноз на матч «Факел» - «Динамо» от Бубнова

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на домашнем стадионе примет столичное «Динамо». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. «Динамо» продолжает играть нестабильно, но главное, что нет серьёзных травм у игроков основы. «Факел» упрётся, но ему будет тяжело, ведь у хозяев большие проблемы с составом», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Факела» и «Динамо» состоится на стадионе в Воронеже. Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед началом игры хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой позиции.