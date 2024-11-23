«Зенит» впервые за пять лет обыграл «Оренбург» на выезде

В субботу «Зенит» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Оренбургом» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол Александр Ерохин забил уже в компенсированное ко второму тайму время.

В прошлый раз «Зенит» обыгрывал «Оренбург» в Премьер-лиге на выезде в июле 2019 года. Тогда команда Сергея Семака победила с результатом 2:0. Между тем матчем и сегодняшним «Зенит» дважды ездил в гости к «Оренбургу» на матч чемпионата неудачно. Один раз была зафиксирована ничья 2:2, а ещё один раз – победа «горожан» 3:1.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Крылья Советов». Игра состоится в первый день зимы.