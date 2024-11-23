Кобелев назвал команду, которой желает вылета из РПЛ

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев критически высказался о главном тренере «Оренбурга» Владимире Слишковиче.
«Слишкович - пародия на тренера. Мне очень нравился «Оренбург», но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтоб команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что Слишкович занял пост главного тренера «Оренбурга» 7 октября, сменив испанца Давида Деограсию. После 16 туров Премьер-лиги команда замыкает турнирную таблицу. В последнем матче «Оренбург» дома уступил «Зениту» со счетом 0:1.
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