Кобелев назвал команду, которой желает вылета из РПЛ

«Слишкович - пародия на тренера. Мне очень нравился «Оренбург», но после приглашения Ярошика и Слишковича я хочу, чтоб команда вылетела. Пусть в Первой лиге и играет», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.