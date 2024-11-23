Барриос установил рекорд сезона по точным передачам в финальную треть

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос выполнил 41 точный пас в финальную треть поля в минувшем матче с «Оренбургом». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, по данному показателю Барриос установил новый рекорд текущего сезона РПЛ, опередив хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко. В игре 15-го тура с «Акроном» (4:0) аргентинец совершил 40 точных передач.

Матч 16-го тура чемпионата России завершился победой «Зенита» над «Оренбургом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Ерохин.

В следующем туре «сине-бело-голубые» примут «Крылья Советов».