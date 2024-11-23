Билялетдинов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Локомотив» можно назвать фаворитом. Ожидается результативный матч, обеим командам есть что показать. У каждой есть сильные стороны: кто их реализует больше, тот и выиграет», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится сегодня, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости занимают третье место.