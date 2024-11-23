Агент Койта: «Секу прибавляет изо дня в день»

Мамаду Койта, агент нападающего ЦСКА Секу Койта, высказался об игре своего подопечного в столичном клубе.

Напомним, 24-летний Койта выступает за «армейцев» с июля текущего года.

— Секу прибавляет изо дня в день, после каждой тренировки. Он уверен в себе. Секу хочет принести пользу ЦСКА в последних матчах в этом году, — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

На счету Койта 19 выходов на поле в нынешнем сезоне, один забитый мяч и одна результативная передача.

В эти минуты ЦСКА принимает на своем поле «Ростов» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию встречи.