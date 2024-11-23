Карпин выбрал между «Спартаком» и «Ростовом»

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин сделал выбор между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Спартак» или «Ростов»? Желтое», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Карпин в настоящий момент занимает пост главного тренера «Ростова», а ранее работал в «Спартаке».

После 15 туров чемпионата России «жёлто-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на пятой строчке. «Спартак» опережает «Ростов» на 11 баллов.

В рамках 16-го тура РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Спартаку» будет противостоять «Локомотив».