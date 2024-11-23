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Гурцкая назвал условие чемпионства «Спартака» Станковича

23 Ноября 2024 • 14:14 Комментировать

Агент Тимур Гурцкая рассказал, при каком условии московский «Спартак» может стать чемпионом России под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Если дать Станковичу 11 топовых игроков, он сможет побороться за первое место», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Станкович занял пост главного тренера «народной команды» прошедшим летом.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» на своем поле примут столичный «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Тимур Гурцкая ещё теги
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