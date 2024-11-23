На «Матч ТВ» объяснили проблему с эмблемами в трансляции

Александр Тащин, который является генеральным продюсером «Матч ТВ», прокомментировал ситуацию, возникшую в трансляции матча Премьер-лиги. Как известно, эмблемы некоторых клубов отображались неправильно.

«Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных», - написал Тащин в «Телеграме», принося извинения.

Отмечается, что подрядчик отстранил оператора графики от работы в эфире. Специалисты ведут работу над тем, чтобы на следующих трансляциях подобных проблем не было.

Напомним, что «Зенит» в первом матче РПЛ субботы обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 на выезде.