Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о возможном переходе в «Барселону».

Напомним, летом в СМИ сообщалось, что «Барселона» может предложить «Спартаку» за Бонгонду 15 миллионов евро.

«Не знаю ничего конкретного об интересе «Барселоны» ко мне. Было ли это фейком? Понятия не имею. Сейчас я здесь, в «Спартаке», больше мне нечего сказать», — приводит слова Бонгонды Legalbet.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, забил четыре мяча и оформил два ассиста.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.