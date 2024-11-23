Из-за них «Зенит» мог потерять очки в Оренбурге: три худших игрока матча

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

С 38-й минуте «Зенит» играл в большинстве, а забил только на 96-й. И это против «Оренбурга», занимающего последнее место в РПЛ. Можно ли занести этот матч в актив чемпиону? Очень вряд ли. Только Клаудиньо показал хороший уровень игры, да сработали замены Сергея Семака. А так всё было тускло.

Так кто же слабо сыграл против «Оренбурга»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ОРЕНБУРГ» – «ЗЕНИТ»

СТРАХИНЬЯ ЭРАКОВИЧ – 4,5. Понятно, что на действия Эраковича повлияла микротравма, из-за которой он не доиграл первый тайм, но даже за это время Страхинья проиграл фланг быстроногому Джимми Марину, создававшему массу остроты.

Все три эпизода Эракович проиграл Марину в обороне, а свои подключения столько же раз завершил неудачными навесами.

ПЕДРО – 4,0. Бразильский дриблинг в Оренбурге не работал. За 79 минут Педро предпринял три попытки, но ни разу не обыграл опекуна. Так же слаб бразилец был и единоборствах – его пять раз отодвинули от мяча за семь эпизодов.

В такой динамике Педро обычно закисает, так и случилось в этом матче. Ни одной обостряющей передачи, два неудачных навеса и отсутствие помощи вышеупомянутому Эраковичу. Замена Педро напрашивалась пораньше.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. А тут выбор сделал Сергей Семак, заменивший Соболева после первого тайма. Всё логично – мячи Александр не цеплял, остроту не создавал, сам по воротам не бил. Лишь однажды Соболев соорудил неплохую скидку на Клаудиньо и всё – растворился.

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Четыре проигранных единоборства из шести, жёлтая карточка, ноль ударов по воротам – всё это в пассиве Александра.