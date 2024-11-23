15 матчей без побед – серия «Оренбурга» в РПЛ продлилась

Субботнюю программу шестнадцатого тура Российской премьер-лиги открывал матч между «Оренбургом» и «Зенитом». Сенсации не случилось – команда Сергея Семака добилась победы, хоть и забила единственный гол уже в добавленное ко второму тайму время. Автором результативного удара стал Александр Ерохин.

Между тем, серия «Оренбурга» без побед в Премьер-лиге достигла уже 15 матчей. В рамках этой серии команда пять раз сыграла вничью и потерпела десять поражений. В последний раз «горожане» выигрывали матч чемпионата ещё 21 июля, когда были сильнее «Спартака» в первом туре (2:0).

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 30 ноября – против «Акрона» на выезде.