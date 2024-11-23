Карпин: «У ЦСКА вместо Роши будет играть Лукин, всё то же самое»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Из-за прогноза погоды все вспомнили прошлогодний матч. С каким настроением готовились? Не было такого, что вот опять?

- Да нет, настроения такого не было. Понятно, что прогноз был. Естественно, думали, как будет, приехали сюда, вроде всё хорошо, всё нормально.

- 19-го числа был матч против Сирии. Здесь сейчас уже тур в Москве. Насколько сложно выходить из международной паузы в связи с вашим отъездом, в связи с отъездом лидеров в сборные? Насколько это отражается на подготовке команды?

- Не знаю насколько, но понятно, что отражается. Не было многих из тренерского штаба, понятно, что уезжали легионеры и российские - Глебов с Осипенко. Но основные игроки, которые играли 19-го 90 минут, понятно, что это не лучший момент для подготовки. Но что делать? Все в таких условиях.

- ЦСКА по сезону структурно играет плюс-минус без каких-то глобальных изменений. Насколько это облегчает вам задачу при подготовке плана на игру?

- Облегчает с точки зрения того, как по расстановке и отработанным механизмам что-то есть у команды. С одной стороны, облегчает, с другой стороны, это как раз и проблема противостоять команде, которая понимает, что она делает.

- В чем конкретно проблема заключается?

- Проблема противостоять команде, которая понимает, что она делает. Мне еще вам разбор тактический тут устроить?

- ЦСКА сегодня без Роши. В такой ситуации, когда вылетает основной центральный защитник, как это влияет на ваше выстраивание плана на игру? Может быть, в связи с этим меняются ваши инструкции конкретным игрокам, нападающим?

- Нет, абсолютно ничего не меняется. Вместо Роши будет играть Лукин. Всё то же самое.