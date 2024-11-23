Круговой: «ЦСКА реально забраться в тройку»

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о выступлении «армейцев» в первом круге Российской премьер-лиги.
«Хотели быть выше. Много очков упустили там, где играли лучше. В оставшихся матчах до паузы нужны только победы. Нам реально забраться в тройку. Все в наших руках», - приводятся слова защитника на страницах Sport24.
После 15 туров Российской премьер-лиги подопечные Марко Николича набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Армейцы» отстают от идущего пятым «Спартака» на один балл. В следующем матче чемпионата страны ЦСКА на домашнем поле примет «Ростов».
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