Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах

«Оренбург» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 23 ноября на стадионе «Газовик».

«Газовое» дерби открывало субботнюю программу РПЛ. «Зенит» начинал раньше «Краснодара», поэтому победа над главным аутсайдером чемпионата («Оренбург» идёт последним) позволяла питерцам оказать дополнительное психологическое давление – позволяла подвинуть «быков» с первой строчки. Как минимум, на пару часов.

Выполнять эту задачу вышел слегка экспериментальный состав: в старте были Соболев и Педро. Правда, Александр отыграл лишь тайм, после перерыва уже уступив место Кассьерре. Да и весь «Зенит» провёл тайм блёкло. Начали с неплохой перепасовки Клаудиньо и Глушенкова, которую Максим завершил прострелом/ударом под дальнюю штангу. Мяч в сантиметрах от неё прокатился, на чём эпизод и завершился.

Ничего не давали хозяева создать «Зениту», неплохо оборонялись, получая только на стандартах. Но выстрелы с подбора от Клаудиньо Сысуев парировал, удерживал на табло нули. Подпортил настроение хозяевам «засланец» из «Зенита» как раз. Коваленко за семь минут в конце первого тайма умудрился получить две жёлтые карточки и сильно досрочно покинул поле. Больше тайма «Оренбурга» предстояло сыграть в меньшинстве.

Этот факт только мобилизовал хозяев. Если кто-то ждал, что со старта второго тайма «Зенит» задавит, то он был сильно удивлён. «Оренбург» закрылся ещё лучше, при этом не забывал о контрвыпадах. Сначала Марин после серии рикошетов бил в ближний от себя угол метров с пяти – Адамов спас. А затем после корнера мяч отскочил на Сидорова, который пробил с лёту. В миллиметре от створа пролетел мяч, просвистев над перекладиной.

А что «Зенит»? Много владения, много подач, забросов. Но плотную оборону «Оренбурга» эти действия никак не вскрывали. Был неплохой дальний удар Дугласа Сантоса – Сысуев справился. На что «Оренбург» сообразил ураганную контратаку: на скорости Марин ускользнул от того же Дугласа и пробил с острого угла. Мяч чиркнул по перчатке Адамова, потом по перекладине и покинул пределы поля.

Навалился «Зенит» в концовке, устроил калейдоскоп подач. Забил в компенсированное время: Лусиано затолкал мяч в ворота с пары метров, но у Кассьерры нашли офсайд чуть ранее. И вот, когда казалось, что теряет очки чемпион и делает подарок «Краснодару», забил Ерохин. Кросс Алипа с левого фланга Александр «гвоздём» вбил в сетку – 0:1. Очень поздняя победа чемпиона.