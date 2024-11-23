Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах

23 Ноября 2024 • 14:03 Комментировать (1)
Оренбург
0:1
Зенит

«Оренбург» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 23 ноября на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург0:1Зенит
  90'Ерохин Александр (0:1)
Сысуев НиколайСидоров Максим IIIПерес МатиасКасимов Артём IIКараташ Казымджан 79' (Зотов Георгий ( 79') Коваленко Александр  31'Башич ИванМансилья Брайан 89' (Томпсон Хорди ( 89') Горбани МохаммадМарин Джимми 89' (Барановский Алексей ( 89') Сахархизан Саид 57' (Рыбчинский Дмитрий ( 57')
Запасные: Керин ВладимирСыщенко МаксимКеняйкин АлексейСтолбов СемёнМуро ТомасМосквичёв БогданМиллер Дмитрий
Адамов ДенисАлип НуралыЭракович Страхинья 42' (Мантуан Густаво ( 42') Нино IIIДуглас СантосБарриос ВильмарПедро дос Сантос 79' (Артур Виктор Гимараес ( 79') Глушенков Максим 79' (Ерохин Александр ( 79') КлаудиньоМостовой Андрей 60' (Гонду Лусиано ( 60') Соболев Александр Сергеевич  19' 46' (Кассьерра Матео ( 46')
Запасные: Павлов ВладимирВасильев Дмитрий АлексеевичЧистяков ДмитрийГоршков ЮрийБязров ДавидАхметов ИльзатКараваев Вячеслав
23 ноября. Стадион "Газовик".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

«Газовое» дерби открывало субботнюю программу РПЛ. «Зенит» начинал раньше «Краснодара», поэтому победа над главным аутсайдером чемпионата («Оренбург» идёт последним) позволяла питерцам оказать дополнительное психологическое давление – позволяла подвинуть «быков» с первой строчки. Как минимум, на пару часов.

Выполнять эту задачу вышел слегка экспериментальный состав: в старте были Соболев и Педро. Правда, Александр отыграл лишь тайм, после перерыва уже уступив место Кассьерре. Да и весь «Зенит» провёл тайм блёкло. Начали с неплохой перепасовки Клаудиньо и Глушенкова, которую Максим завершил прострелом/ударом под дальнюю штангу. Мяч в сантиметрах от неё прокатился, на чём эпизод и завершился.

Ничего не давали хозяева создать «Зениту», неплохо оборонялись, получая только на стандартах. Но выстрелы с подбора от Клаудиньо Сысуев парировал, удерживал на табло нули. Подпортил настроение хозяевам «засланец» из «Зенита» как раз. Коваленко за семь минут в конце первого тайма умудрился получить две жёлтые карточки и сильно досрочно покинул поле. Больше тайма «Оренбурга» предстояло сыграть в меньшинстве.

Этот факт только мобилизовал хозяев. Если кто-то ждал, что со старта второго тайма «Зенит» задавит, то он был сильно удивлён. «Оренбург» закрылся ещё лучше, при этом не забывал о контрвыпадах. Сначала Марин после серии рикошетов бил в ближний от себя угол метров с пяти – Адамов спас. А затем после корнера мяч отскочил на Сидорова, который пробил с лёту. В миллиметре от створа пролетел мяч, просвистев над перекладиной.

А что «Зенит»? Много владения, много подач, забросов. Но плотную оборону «Оренбурга» эти действия никак не вскрывали. Был неплохой дальний удар Дугласа Сантоса – Сысуев справился. На что «Оренбург» сообразил ураганную контратаку: на скорости Марин ускользнул от того же Дугласа и пробил с острого угла. Мяч чиркнул по перчатке Адамова, потом по перекладине и покинул пределы поля.

Навалился «Зенит» в концовке, устроил калейдоскоп подач. Забил в компенсированное время: Лусиано затолкал мяч в ворота с пары метров, но у Кассьерры нашли офсайд чуть ранее. И вот, когда казалось, что теряет очки чемпион и делает подарок «Краснодару», забил Ерохин. Кросс Алипа с левого фланга Александр «гвоздём» вбил в сетку – 0:1. Очень поздняя победа чемпиона.

👍 1
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
14:56
Слишкович: «Не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу»
14:50
Семак: «В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня выделю Марина»
14:40
Барриос установил рекорд сезона по точным передачам в финальную треть
14:13
На «Матч ТВ» объяснили проблему с эмблемами в трансляции
14:09
15 матчей без побед – серия «Оренбурга» в РПЛ продлилась
14:03
Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах 1
11:56
Слишкович не может рассчитывать на 11 игроков «Оренбурга» в матче с «Зенитом»
11:50
Семак: «Конечно, играть в полдень - непривычно для игроков, но ничего страшного»
11:30
«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
02:02
Оренбург - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Ноября
21:24
Аршавин дал комментарий о Соболеве
20:10
Хомуха объяснил, почему «Зениту» будет непросто в игре с «Оренбургом»
15:07
Павлюченко ответил, кто разыграет чемпионский титул РПЛ
14:23
Аленичев: «Хочу, чтобы Глушенков вылечился и феерил лет пять»
11:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Зенит РПЛ — 23 ноября 2024
00:39
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Зенит чемпионата России — 23 ноября 2024
21 Ноября
17:39
«Разгрома не будет»: Гасилин — о матче «Оренбург» - «Зенит»
17:09
Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе
14:19
Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»
14:00
Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»
13:27
«Зенит» определился с будущим Родригао и Артура
13:20
Гонду: «Возвращение Глушенкова – очень важный момент»
20 Ноября
23:01
Прогноз и ставка на фору на матч Оренбург – Зенит чемпионата России – 23 ноября 2024
14:40
Газзаев: «Зенит» остаётся командой, которая может выиграть очередное чемпионство»
19 Ноября
16:13
Игрок «Зенита»: «Мы снова выиграем РПЛ» 1
18 Ноября
17:20
Васильев рассказал об адаптации Соболева в «Зените»
16:21
Раскрыты трансферные планы «Оренбурга»
15:57
Игрок «Зенита» Васильев: «Всегда хочется большего»
15:45
Роберто Фернандес считает, что Латышонок заслуженно перешёл в «Зенит»
14:13
Васильев: «Хочу сам выиграть конкуренцию у Барриоса»
17 Ноября
22:27
Личка верит, что Слишкович поможет «Оренбургу»
12:08
Веденеев сравнил «Зенит» с командой 40-летней давности
16 Ноября
21:46
Глушаков ответил, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит»
20:19
Наумов ответил, когда мы увидим прежнего Глушенкова 1
18:31
Агент Сафонов назвал тройку лучших вратарей РПЛ
15 Ноября
14:39
Жирков: Я не удивлюсь переходу Батракова в «Зенит»
14 Ноября
19:18
Тарханов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
13 Ноября
16:56
Широков озвучил задачу «Зенита» в год столетия клуба
12 Ноября
20:59
Дзюба мог оказаться в другом клубе РПЛ до перехода в «Акрон»
19:48
Сесар Навас назвал фаворита РПЛ
11 Ноября
21:12
Колыванов: «Соболев начнёт забивать»
20:26
Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»
16:43
Радимов объяснил, почему верит в очередное чемпионство «Зенита»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Баден
23 Ноября 2024 в 14:06
Ероха, как джокер... Отыграл 5 минут - лучший игрок... Ну хоть как то продавили...
Всех Зенитчиков с победой. ОЛЕ!
Ответить
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать «Зенит» на уровне «Ахмата» и ниже «Оренбурга»: Как легионеры РПЛ сыграли в ноябре за свои сборные
Спортивные новости
Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
0
1
7.40 5.00 1.36
Видео
65 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1
0
1.74 3.80 4.30
Видео
23.11.24 в 16:30
Химки Химки
Краснодар Краснодар
5.40 4.60 1.50
Видео
23.11.24 в 18:00
Спартак Москва Спартак Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.00 3.65 3.35
Видео
24.11.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
2.06 3.45 3.35
Видео
24.11.24 в 16:30
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
4.70 3.75 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
15:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» и «Краснодар» назвали составы на игру 16-го тура РПЛ
14:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном переносе матчей РПЛ
14:56 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Не могу быть довольным результатом, но тем, что ребята показали, могу»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Семак: «В составе соперника я редко кого выделяю, но сегодня выделю Марина»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Факел» - «Динамо» от Бубнова
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» впервые за пять лет обыграл «Оренбург» на выезде
14:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал команду, которой желает вылета из РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Барриос установил рекорд сезона по точным передачам в финальную треть
14:36 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
14:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил «Ростову» уже на четвёртой минуте
14:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Койта: «Секу прибавляет изо дня в день»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин выбрал между «Спартаком» и «Ростовом»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая назвал условие чемпионства «Спартака» Станковича
14:13 · Россия. Премьер-лига
На «Матч ТВ» объяснили проблему с эмблемами в трансляции
14:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» отреагировал на информацию об интересе «Барселоны»
14:09 · Россия. Премьер-лига
15 матчей без побед – серия «Оренбурга» в РПЛ продлилась
14:07 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «У ЦСКА вместо Роши будет играть Лукин, всё то же самое»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «ЦСКА реально забраться в тройку»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Не понимаю, как Станкович оказался в «Спартаке» 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Это коллективная игра, не важно, кто будет забивать»
13:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:26 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали о подготовке к матчу с «Локомотивом» в условиях снегопада
13:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин не считает, что московские матчи РПЛ под угрозой срыва
13:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев - о снегопаде в Москве: «Матчи можно перенести на следующий год»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Роналдо - в старте «Ростова» на матч с ЦСКА
Все новости