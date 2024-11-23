Больше тайма «Зенит» играл в большинстве, но забил «Оренбургу» только на последних секундах

«Оренбург» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 23 ноября на стадионе «Газовик».
|90'Ерохин Александр (0:1)
«Газовое» дерби открывало субботнюю программу РПЛ. «Зенит» начинал раньше «Краснодара», поэтому победа над главным аутсайдером чемпионата («Оренбург» идёт последним) позволяла питерцам оказать дополнительное психологическое давление – позволяла подвинуть «быков» с первой строчки. Как минимум, на пару часов.
Выполнять эту задачу вышел слегка экспериментальный состав: в старте были Соболев и Педро. Правда, Александр отыграл лишь тайм, после перерыва уже уступив место Кассьерре. Да и весь «Зенит» провёл тайм блёкло. Начали с неплохой перепасовки Клаудиньо и Глушенкова, которую Максим завершил прострелом/ударом под дальнюю штангу. Мяч в сантиметрах от неё прокатился, на чём эпизод и завершился.
Ничего не давали хозяева создать «Зениту», неплохо оборонялись, получая только на стандартах. Но выстрелы с подбора от Клаудиньо Сысуев парировал, удерживал на табло нули. Подпортил настроение хозяевам «засланец» из «Зенита» как раз. Коваленко за семь минут в конце первого тайма умудрился получить две жёлтые карточки и сильно досрочно покинул поле. Больше тайма «Оренбурга» предстояло сыграть в меньшинстве.
Этот факт только мобилизовал хозяев. Если кто-то ждал, что со старта второго тайма «Зенит» задавит, то он был сильно удивлён. «Оренбург» закрылся ещё лучше, при этом не забывал о контрвыпадах. Сначала Марин после серии рикошетов бил в ближний от себя угол метров с пяти – Адамов спас. А затем после корнера мяч отскочил на Сидорова, который пробил с лёту. В миллиметре от створа пролетел мяч, просвистев над перекладиной.
А что «Зенит»? Много владения, много подач, забросов. Но плотную оборону «Оренбурга» эти действия никак не вскрывали. Был неплохой дальний удар Дугласа Сантоса – Сысуев справился. На что «Оренбург» сообразил ураганную контратаку: на скорости Марин ускользнул от того же Дугласа и пробил с острого угла. Мяч чиркнул по перчатке Адамова, потом по перекладине и покинул пределы поля.
Навалился «Зенит» в концовке, устроил калейдоскоп подач. Забил в компенсированное время: Лусиано затолкал мяч в ворота с пары метров, но у Кассьерры нашли офсайд чуть ранее. И вот, когда казалось, что теряет очки чемпион и делает подарок «Краснодару», забил Ерохин. Кросс Алипа с левого фланга Александр «гвоздём» вбил в сетку – 0:1. Очень поздняя победа чемпиона.
Всех Зенитчиков с победой. ОЛЕ!