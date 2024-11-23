Кобелев: «Не понимаю, как Станкович оказался в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Андрей Кобелев поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.
«Я вообще не понимаю, как Станкович оказался в «Спартаке». Он что, как тренер сделал что-то выдающееся? Вот мы и видим его работу - пятое или шестое место», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Он сменил у руля «народной команды» Владимира Слишковича. По итогам первого круга чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
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