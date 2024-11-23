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Кобелев: «Не понимаю, как Станкович оказался в «Спартаке»

23 Ноября 2024 • 13:59 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России Андрей Кобелев поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я вообще не понимаю, как Станкович оказался в «Спартаке». Он что, как тренер сделал что-то выдающееся? Вот мы и видим его работу - пятое или шестое место», - приводятся слова эксперта на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом. Он сменил у руля «народной команды» Владимира Слишковича. По итогам первого круга чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Андрей Кобелев ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
23 Ноября 2024 в 14:07
Каждое говно старается написать про Спартак, что же оно про великолепное динамо не напишет которое всего на 2 очка впереди? Видимо о динамо никому не интересно!
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