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Николич: «Это коллективная игра, не важно, кто будет забивать»

23 Ноября 2024 • 13:59 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Ростов
1 1.80 X 3.80 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Первый матч команды после паузы на матчи сборных. В чем особенности подготовки команды во время перерыва на международные игры? Хватает ли времени для полноценной подготовки с учетом возвращения в команду лидеров, довольно позднего?

- Довольно качественно обсуждали сейчас эту ситуацию, но так и есть. У нас много сборников, они едут в сборные и возвращаются к нам по-разному. Только вчера перед предматчевой тренировкой, например. Так бывает по-разному. Но мы стараемся соединить их с командой, они проводят качественную работу во время этой паузы. По-моему, уровень тренировок был качественным и высоким. И это мне дает оптимизм перед игрой, что наша команда должна тренироваться на высоком уровне, чтобы играть на высоком уровне. Так наш уровень тренировок стал высоким. Надеемся, что покажем это на поле.

- Два мяча в Самаре забили защитники. До этого, в трех, если я не ошибаюсь, матчах подряд ЦСКА не забивал. Вы видите в этом проблему? Как ее решить?

- Меня устраивает, что у нас одна из лучших оборон чемпионата. Мне кажется, мы были лучшими тур-два назад по количеству пропущенных голов, по xG и по всему. Это надо держать, не пропускать моменты. Чем меньше будет моментов у наших ворот, тем больше будем забивать. Будут забивать и нападающие, и игроки полузащиты и защитники. Это коллективная игра, для меня не важно, кто будет забивать. Важно забить на один больше соперника.

- Сегодня выходит Мусаев в стартовом составе, а не Гуарирапа. Почему сделали такой выбор?

- Мусаев в хорошей форме и настроен хорошо, надеюсь, что это он покажет сегодня.

- Сегодня в центре поля выходит Бистрович, а не Кисляк. Это связано в первую очередь с отъездом Матвея в молодежную сборную?

- Правильно, они были в Бразилии, он и Лукин. Они поздно вернулись, была разница во времени, и погода. Ему нужно добавить день-два на адаптацию.

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ЦСКА Москва Марко Николич

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